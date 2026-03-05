Деян Михайлов завърши на 38-о място на Световното юношеско първенство по фигурно пързаляне

Деян Михайлов завърши на 38-о място в кратката програма и не успя да се класира за волната на Световното юношеско първенство по фигурно пързаляне в Талин (Естония).

Българинът допусна грешки в изпълнението си и получи оценка от 51.72 точки (24.98 за технически елементи, 27.74 за компоненти на програмата и 1.00 наказание).

"Има голяма доза разочарование, тъй като в подготовката преди този старт се чувствах много добре, на тренировки играех чисти програми, скоковете бяха доста стабилни - беше леко неочаквано, но явно нервите се оказаха прекалено големи", каза за фейсбук страницата на БФ Кънки 16-годишният Михайлов, за когото това беше трето участие на шампионат на планетата за юноши.

В надпреварата участваха 43 юноши, а първите 24 продължават във волната програма.

Най-висока оценка получи Рио Наката (Япония) - 89.51 точки.

Криста Георгиева, която ще направи дебют на Световно първенство при девойките, е със стартов номер 24 за кратката програма. Тя е в четвъртък, 5 март, и започва в 10:45 часа. Конкуренцията за попадане сред първите 24 за волната е огромна, защото за участие са записани 51 девойки.

При танцовите двойки на шампионата България ще бъде представена от Силвия Лутай и Константин Ткаченко.