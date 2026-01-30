Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Олимпийският шампион Алекс Ий изрази опасения относно "опасните“ Enhanced Games

Олимпийският шампион Алекс Ий изрази опасения относно "опасните“ Enhanced Games

  • 30 яну 2026 | 18:55
  • 77
  • 0
Олимпийският шампион Алекс Ий изрази опасения относно "опасните“ Enhanced Games

Олимпийският шампион Алекс Ий изрази своите притеснения относно здравето на атлетите, които ще участват в "опасните“ Enhanced Games. Плувкинята Емили Баркли стана третият британски спортист, който се записа за участие в алтернативното състезание, което позволява на участниците да използват допинг и предлага щедри парични награди за световни рекорди. Преди нея това направиха олимпийците Рийс Прескод и Бен Прауд.

Ий, който спечели паметен златен медал в триатлона в Париж, призна, че "вероятно няма“ да гледа първото издание на събитието през май и се опасява за благосъстоянието на участниците.

"Първата ми емоция е, че изглежда доста опасно“, заяви той. "Има причина определени вещества да са забранени и тя е свързана предимно със здравето и благополучието на атлетите.“

"Притеснява ме, че е въпрос на време да се случи нещо по-сериозно в резултат на подобна инициатива. Основната ми грижа е за благосъстоянието на спортистите, които поемат този риск заради финансова изгода.“

"За съжаление това е следствие от факта, че в някои спортове финансовите стимули са малко или почти липсват. Тогава започваш да търсиш начини да направиш възможно хората да печелят пари в чисти и естествени спортове, към които са се стремили като млади атлети, гледайки Игрите на Британската общност и Олимпийските игри.“

Ий се надява да вдъхнови други през юли, когато Световните триатлонски серии се завръщат в родния му град Лондон за първи път от 2015 г. насам.

27-годишният атлет се завръща към триатлона тази година, след като прекара последните 12 месеца в маратонско бягане. През декември той записа второто най-бързо време, постигано някога от британски атлет – след сър Мо Фара – с резултат 2:06.38 във Валенсия.

"Това ми позволи да разбера малко повече за себе си“, сподели той. "Сега мога да продължа напред тази година, да се върна към триатлона и да пренеса някои от тези физиологични и психологически уроци в него, което е доста готино. Определено ме освежи психически.“

