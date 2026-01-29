Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крилото на Манчестър Сити Оскар Боб преминава медицински прегледи преди да завърши трансфера си във Фулъм, информира “Скай Спортс”. Очакванията са “котиджърс” да платят 27 милиона паунда за играча. Вчера лондончани се разделиха с друг флангови футболист - Адама Траоре, който подписа с Уест Хам, а норвежецът ще пристигне на “Крейвън Котидж” на неговото място. “Гражданите” ще запазят 20% от бъдещ трансфер на играча. Самият футболист ще подпише договор за пет години днес или утре.

BREAKING: Oscar Bobb is expected to have a medical with Fulham today ahead of completing his permanent move from Manchester City 🚨 pic.twitter.com/b0gjJ1wVEA — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2026

Очаква се от Фулъм да продължат да бъдат активни на трансферния пазар в следващите дни и да привлекат още един флангови футболист, нападател и полузащитник. Най-вероятно острието на ПСВ Айндховен Рикардо Пепи и Артур Атра от Удинезе ще са следващите нови попълнения на лондончани до затварянето на трансферния прозорец в понеделник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages