Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

  • 29 яну 2026 | 12:29
  • 762
  • 0
Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крилото на Манчестър Сити Оскар Боб преминава медицински прегледи преди да завърши трансфера си във Фулъм, информира “Скай Спортс”. Очакванията са “котиджърс” да платят 27 милиона паунда за играча. Вчера лондончани се разделиха с друг флангови футболист - Адама Траоре, който подписа с Уест Хам, а норвежецът ще пристигне на “Крейвън Котидж” на неговото място. “Гражданите” ще запазят 20% от бъдещ трансфер на играча. Самият футболист ще подпише договор за пет години днес или утре.

Очаква се от Фулъм да продължат да бъдат активни на трансферния пазар в следващите дни и да привлекат още един флангови футболист, нападател и полузащитник. Най-вероятно острието на ПСВ Айндховен Рикардо Пепи и Артур Атра от Удинезе ще са следващите нови попълнения на лондончани до затварянето на трансферния прозорец в понеделник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 7652
  • 0
Шон Дайч чака новини около трансфера на Матета

Шон Дайч чака новини около трансфера на Матета

  • 29 яну 2026 | 06:40
  • 2117
  • 0
Росиниър: Изключително важно бе да избегнем плейофите

Росиниър: Изключително важно бе да избегнем плейофите

  • 29 яну 2026 | 05:20
  • 3296
  • 0
Спалети: Липсваше ни класа

Спалети: Липсваше ни класа

  • 29 яну 2026 | 04:57
  • 2327
  • 0
Слот: Страхотен резултат и добро представяне

Слот: Страхотен резултат и добро представяне

  • 29 яну 2026 | 04:28
  • 2929
  • 0
Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

  • 29 яну 2026 | 03:56
  • 4987
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 17963
  • 35
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 17053
  • 9
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 4312
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 13656
  • 23
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 12512
  • 8
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 5973
  • 13