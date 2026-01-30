Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Свиленград
  3. Свиленград привлече трима нови

Свиленград привлече трима нови

  • 30 яну 2026 | 13:47
  • 283
  • 0
Свиленград привлече трима нови

ФК Свиленград се подсили с трима футболисти за пролетния дял от шампионата в Областната група на Хасково. Първото ново попълнение е полузащитникът Христо Зотев, който е добре познат, тъй като е родом от Свиленград и е играл в отбора и преди. В отбора пристига и централният бранител Иван Марков от Хасково. Третият нов също е защитник. Това е Вълчо Георгиев, който идва при „жълтите“ от тима на Любимец 2000. Селекцията на ФК Свиленград няма да приключи с тези трима футболисти.

"Искаме да привлечем още 2-3 момчета, които да заздравят отброа и през новия полусезон да сме с нов облик и  да сме конкурентноспособни на водещите отбори“, споделиха от ръководството на тима.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Свиленград обяви три контроли

Свиленград обяви три контроли

  • 30 яну 2026 | 13:46
  • 217
  • 0
Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

  • 30 яну 2026 | 13:25
  • 343
  • 1
Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 3840
  • 16
Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

  • 30 яну 2026 | 12:57
  • 4102
  • 4
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3256
  • 14
Пирин представи нападател

Пирин представи нападател

  • 30 яну 2026 | 12:29
  • 883
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 1993
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 34687
  • 12
На живо: теглят жребия за плейофния кръг

На живо: теглят жребия за плейофния кръг

  • 30 яну 2026 | 13:59
  • 17829
  • 7
Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 32703
  • 15
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3256
  • 14
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 8234
  • 12