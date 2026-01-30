Свиленград привлече трима нови

ФК Свиленград се подсили с трима футболисти за пролетния дял от шампионата в Областната група на Хасково. Първото ново попълнение е полузащитникът Христо Зотев, който е добре познат, тъй като е родом от Свиленград и е играл в отбора и преди. В отбора пристига и централният бранител Иван Марков от Хасково. Третият нов също е защитник. Това е Вълчо Георгиев, който идва при „жълтите“ от тима на Любимец 2000. Селекцията на ФК Свиленград няма да приключи с тези трима футболисти.

"Искаме да привлечем още 2-3 момчета, които да заздравят отброа и през новия полусезон да сме с нов облик и да сме конкурентноспособни на водещите отбори“, споделиха от ръководството на тима.