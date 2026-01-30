Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Свиленград
  3. Свиленград обяви три контроли

Свиленград обяви три контроли

  • 30 яну 2026 | 13:46
  • 215
  • 0
Свиленград обяви три контроли

ФК Свиленград ще започне своята подготовка за пролетния дял на сезон 2025/26 в Областна група Хасково на 2-ри февруари. „Жълтите“ ще изиграят три контролни срещи преди рестарта на шампионата. Още в първата седмица от подготвителния период те ще се изправят срещу лидера в групата ФК Хасково на стадион „Колодрума“ в Свиленград. Срещата ще бъде на 7-ми февруари, събота, от 15 часа. Седмица по-късно отборът ще пътува до Гърция, където ще премери сили с Орестис (Орестиада), подвизаващ се в третото ниво на футболната пирамида на южната ни съседка.

Последната проверка е срещу отбора на Бригада (Димитровград) на 22-ри февруари в Димитровград. Сезонът за Свиленград се подновява с гостуване на Раковски (Ивайловград) в мач от първия пролетен кръг на шампионата.

Програма за зимната подготовка на ФК Свиленград:
02.02 – начало
07.02 – Свиленград – ФК Хасково, 15:00 часа, стадион „Колодрума“
14.02 – Орестис (Орестиада, Гърция) – Свиленград
22.02 – Бригада (Димитровград) – Свиленград

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Свиленград привлече трима нови

Свиленград привлече трима нови

  • 30 яну 2026 | 13:47
  • 282
  • 0
Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

  • 30 яну 2026 | 13:25
  • 343
  • 1
Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 3838
  • 16
Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

  • 30 яну 2026 | 12:57
  • 4094
  • 4
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3252
  • 14
Пирин представи нападател

Пирин представи нападател

  • 30 яну 2026 | 12:29
  • 883
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 1950
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 34660
  • 12
На живо: теглят жребия за плейофния кръг

На живо: теглят жребия за плейофния кръг

  • 30 яну 2026 | 13:59
  • 17820
  • 7
Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 32690
  • 15
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3252
  • 14
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 8231
  • 12