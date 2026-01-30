Свиленград обяви три контроли

ФК Свиленград ще започне своята подготовка за пролетния дял на сезон 2025/26 в Областна група Хасково на 2-ри февруари. „Жълтите“ ще изиграят три контролни срещи преди рестарта на шампионата. Още в първата седмица от подготвителния период те ще се изправят срещу лидера в групата ФК Хасково на стадион „Колодрума“ в Свиленград. Срещата ще бъде на 7-ми февруари, събота, от 15 часа. Седмица по-късно отборът ще пътува до Гърция, където ще премери сили с Орестис (Орестиада), подвизаващ се в третото ниво на футболната пирамида на южната ни съседка.

Последната проверка е срещу отбора на Бригада (Димитровград) на 22-ри февруари в Димитровград. Сезонът за Свиленград се подновява с гостуване на Раковски (Ивайловград) в мач от първия пролетен кръг на шампионата.

Програма за зимната подготовка на ФК Свиленград:

02.02 – начало

07.02 – Свиленград – ФК Хасково, 15:00 часа, стадион „Колодрума“

14.02 – Орестис (Орестиада, Гърция) – Свиленград

22.02 – Бригада (Димитровград) – Свиленград