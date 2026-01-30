Борислав Чилингиров пред Sportal.bg: Ако подходим несериозно, нищо добро не ни чака

Изпълнителният директор на Рилски спортист Борислав Чилингиров коментира жребия за Финалната осмица на efbet Купа на България, който изпрати шампионите срещу Академик Бултекс 99 в четвъртфиналната фаза.
“Тази година имаше промяна в периода, в който се провежда турнирът, както и в това, че сега е пълен жребий. Въпреки това - пак Академик. Но всяка година е различна, ако подходим несериозно към този съперник, нищо добро не ни чака. Надявам се да се подготвим добре, имаме достатъчно време, имаме и мач точно с Академик няколко дни по-рано.
Трудно играем срещу тях, с малки изключения, даже мисля, че миналата година ни победиха, по-миналата също имахме тежки мачове с тях за първенството, играли сме с тях и полуфинал за Купата, със сигурност не са отбор за подценяване. Имат нов треньор, имат подем в играта, един от сериозните съперници”, заяви пред Sportal.bg Чилингиров.
Цялото интервю с изпълнителния директор на тима от Самоков можете да изгледате във видеото по-долу.
Снимки: Sportal.bg