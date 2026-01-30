Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Чилингиров пред Sportal.bg: Ако подходим несериозно, нищо добро не ни чака

Борислав Чилингиров пред Sportal.bg: Ако подходим несериозно, нищо добро не ни чака

  • 30 яну 2026 | 13:40
  • 444
  • 0

Изпълнителният директор на Рилски спортист Борислав Чилингиров коментира жребия за Финалната осмица на efbet Купа на България, който изпрати шампионите срещу Академик Бултекс 99 в четвъртфиналната фаза.

“Тази година имаше промяна в периода, в който се провежда турнирът, както и в това, че сега е пълен жребий. Въпреки това - пак Академик. Но всяка година е различна, ако подходим несериозно към този съперник, нищо добро не ни чака. Надявам се да се подготвим добре, имаме достатъчно време, имаме и мач точно с Академик няколко дни по-рано.

Трудно играем срещу тях, с малки изключения, даже мисля, че миналата година ни победиха, по-миналата също имахме тежки мачове с тях за първенството, играли сме с тях и полуфинал за Купата, със сигурност не са отбор за подценяване. Имат нов треньор, имат подем в играта, един от сериозните съперници”, заяви пред Sportal.bg Чилингиров.

Цялото интервю с изпълнителния директор на тима от Самоков можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg

