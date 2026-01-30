Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов пред Sportal.bg: Спартак Плевен е съперник с много добри изпълнители и може да победи абсолютно всеки

Васил Христов пред Sportal.bg: Спартак Плевен е съперник с много добри изпълнители и може да победи абсолютно всеки

  • 30 яну 2026 | 13:19
  • 477
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов сподели мнението си за жребия на турнира efbet Купа на България. Ботевградчани са домакини на надпреварата, която този път ще се проведе през февруари, а съперник на Балкан на четвъртфиналите ще бъде Спартак Плевен.

“Не сме имали очаквания, това е жребий, не можем да го контролираме, каквото се падне. Целите и амбициите на отбора са високи, с който и отбор да се паднеш, ще трябва да го преодолееш, за да постигнеш своите цели. Преди Купата има още два кръга от първенството, през които трябва да преминем и след това започваме да мислим за Спартак Плевен като наш първи съперник.

Спартак е съперник, който има много добри изпълнители в отбора, съперник, който може да победи абсолютно всеки един отбор и мисля, че го показват през сезона. Да, липсва им малко постоянство, но съм сигурен, че турнирът за Купата е нещо различно и е мястото, на което всеки играе изключително мотивирано, сериозно и отговорно, така че това е едно солидно предизвикателство за нас”, сподели пред Sportal.bg Христов.

Цялото интервю с треньора на Балкан можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Димитър Чанков пред Sportal.bg: Очаква ни кървав мач с Берое, нека по-добрият победи

Димитър Чанков пред Sportal.bg: Очаква ни кървав мач с Берое, нека по-добрият победи

  • 30 яну 2026 | 13:55
  • 453
  • 0
Борислав Чилингиров пред Sportal.bg: Ако подходим несериозно, нищо добро не ни чака

Борислав Чилингиров пред Sportal.bg: Ако подходим несериозно, нищо добро не ни чака

  • 30 яну 2026 | 13:40
  • 443
  • 0
Везенков показа, че баскетболът е повече от спорт

Везенков показа, че баскетболът е повече от спорт

  • 30 яну 2026 | 12:06
  • 780
  • 0
Дилън Брукс се развихри с 40 точки за победата на Финикс срещу Детройт, Минесота срази Тъндър

Дилън Брукс се развихри с 40 точки за победата на Финикс срещу Детройт, Минесота срази Тъндър

  • 30 яну 2026 | 11:42
  • 541
  • 0
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 7623
  • 0
Йокич посрещна братски Портър, Денвър му развали завръщането в Колорадо

Йокич посрещна братски Портър, Денвър му развали завръщането в Колорадо

  • 30 яну 2026 | 09:13
  • 807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 1509
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 34358
  • 12
На живо: теглят жребия за плейофния кръг

На живо: теглят жребия за плейофния кръг

  • 30 яну 2026 | 13:59
  • 17688
  • 7
Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 32616
  • 15
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3218
  • 14
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 8207
  • 12