Васил Христов пред Sportal.bg: Спартак Плевен е съперник с много добри изпълнители и може да победи абсолютно всеки

Старши треньорът на Балкан Васил Христов сподели мнението си за жребия на турнира efbet Купа на България. Ботевградчани са домакини на надпреварата, която този път ще се проведе през февруари, а съперник на Балкан на четвъртфиналите ще бъде Спартак Плевен.
“Не сме имали очаквания, това е жребий, не можем да го контролираме, каквото се падне. Целите и амбициите на отбора са високи, с който и отбор да се паднеш, ще трябва да го преодолееш, за да постигнеш своите цели. Преди Купата има още два кръга от първенството, през които трябва да преминем и след това започваме да мислим за Спартак Плевен като наш първи съперник.
Спартак е съперник, който има много добри изпълнители в отбора, съперник, който може да победи абсолютно всеки един отбор и мисля, че го показват през сезона. Да, липсва им малко постоянство, но съм сигурен, че турнирът за Купата е нещо различно и е мястото, на което всеки играе изключително мотивирано, сериозно и отговорно, така че това е едно солидно предизвикателство за нас”, сподели пред Sportal.bg Христов.
