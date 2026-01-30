Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

Председателят на Асоциацията на съдиите по футбол в България Антон Генов увери, че нивото на родните рефери става все по-добро. Бившият арбитър връчи наградата на Радослав Гидженов за съдия №1 за 2025 година.

"Нивото на нашето съдийство е все по-добро. Конкуренцията е голяма. Влизат все по-млади съдии, което е гарант за бъдещето на съдийството.

Искам да пожелая на нашите рефери да бъдат здрави, да имат късмет и по-малко да се говори за тях. Има добри съдии, има по-добри, но има и най-добри. Най-добрите са тези, които по-малко грешат. Няма безгрешни хора", заяви Генов.