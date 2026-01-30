Пловдивско дерби за Марица преди последния мач от групите в Шампионската лига

Шампионките на България от Марица (Пловдив) се изправят срещу съгражданките си от Марица 2022 в двубоя си от 11-ия кръг в Националната волейболна лига Демакс. Мачът между двата пловдивски тима в елита е на 30 януари (петък) от 18:00 часа в зала Строител.

За Марица срещата идва между последните два двубоя за Жълто-сините в група Е на Шампионската лига.

Във вторник състезателките на Ахметджан Ершимшек срещнаха полския първенец Девелопрес (Жешув) в Колодрума, а само след дни – на 4 февруари – гостуват на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в решителен шести сблъсък от групата.

В първенството шампионките продължават да водят в класирането с пълен актив от 30 точки след първите 10 кръга, в които бяха безапелационни и постигнаха 10 поредни победи. Жълто-сините стартираха успешно и във втория полусезон след чист успех в 3 гейма срещу Левски през миналата седмица.

Марица 2022 също се представя силно от началото на настоящия сезон. Момичетата, водени от Диян Боюклиев и Миглена Стрезова, заемат петата позиция в класирането с 16 точки на своята сметка. Те имат равен баланс от 5 победи и 5 поражения в първия си 10 срещи.

В първия мач между Марица и Марица 2022 през сезона волейболистките на Ахметджан Ершимшек надделяха с 3:0 гейма.