Анте Гилянович: Основната ни амбиция с Дунав е да запазим мястото си в елита

Новото попълнение на Дунав (Русе) за втория полусезон в Супер Волей - хърватският посрещач Анте Гилянович вече дебютира за тима от крайдунавския град. 196-сантиметровият ас има опит в европейските клубни турнири с екипите на МОК Мурса Осийек и Будва Волей. Първият полусезон прекарва в Младост Рибола Кащела, отбора от родния му град.

Гилянович даде специално интервю за BGvolleyball.com, в което говори за трансфера, амбициите с русенци, както и някои любопитни факти около себе си.

"Трансферът ми беше осъществен чрез агента Драган Милич. Избрах Дунав, защото това беше най-добрият вариант, който беше възможен по това време. Имаше още няколко клуба, които се интересуваха от мен, но Дунав беше най-бързият и най-конкретен с предложението си."

"Това, което ме убеди, беше сериозността на офертата и ясната комуникация от страна на клуба. Проведох директен разговор с ръководството, където всички подробности по договора бяха обяснени ясно, което ми остави много положително впечатление", добави той.

"Преди да подпиша, не знаех много за клуба, освен името му. Що се отнася до шампионата, имах обща представа за нивото и конкурентноспособността на лигата", заяви волейболистът.

"В този момент вярвам, че основната амбиция на клуба е да си запази мястото в елита. Отборът преживя известен лош късмет в първата част на сезона и клубът реши да направи промени, за да постигне тази цел", допълва Анте.

"Идвам от Кащела, град близо до Сплит. На 32 години съм и това е 16-ият ми сезон на професионално ниво. През цялата ми кариера съм спечелил общо 12 титли", казва за себе си новото попълнение на Дунав.

"Започнах да играя волейбол в 4-ти или 5-ти клас, вдъхновен от майка ми, която е бивша волейболистка", продължава разказа си волейболистът.

Спомня ли си дебютът в мъжки отбор? "Не е лесно да си спомня първия ми мач като професионалист, но мисля, че беше в четвъртфиналите за Купата на Хърватия, когато бях на 17 години."

"Всеки отбор, за който съм играл, беше специален по свой начин. Но да защитавам цветовете на родния ми клуб, играейки пред семейство и приятели, заема специално място за мен – особено спечелването на трофеи у дома", споделя Гилянович.

"Най-голямата ми мотивация, както в спорта, така и в живота, е семейството ми. Всички те са тясно свързани със спорта, което ми помогна да развия дисциплина, решителност и правилния състезателен начин на мислене", завършва опитният волейболист.