Матей Казийски със 17 точки, Цветан Соколов добави 12 точки, но Халбанк не се справи с Галатасарай в ШЛ

Бившите национали на България Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха много силен мач, но това не помогна на техния клуб Халкабанк (Анкара) да постигнат победа в Шампионската лига в дербито на Турция.

Воденият от Радостин Стойчев Халкбанк падна като гост от Галатасарай в Истанбул с 1:3 (16:25, 25:27, 25:22, 20:25) в мач от 4-ия кръг в Група В на Шампионската лига, който се игра пред 500 зрители в зала “Бурхан Фелек”.

41-годишният Матей Казийски игра цял мач за Халкбанк и стана най-резултатен за гостите със 17 точки (2 аса, 1 блок, 39% ефективност в атака, 18% перфектно и 43% позитивно посрещане - +7).

Цветан Соколов влезе като резерва във втората част и остана на игрището до края на двубоя като показа отлична игра и записа 12 точки (1 ас, 65% ефективност в атака).

Феноменален двубой за домакините изиграха двукратният олимпийски шарпин с Франция Жан Патри и канадският национал Стивън Маар.

Патри заби 22 точки (2 аса, 3 блока, 49% ефективност в атака - +17).

Маар също се отчете с 22 точки (63% ефективност в атака, 29% перфектно и 43% позитивно посрещане - +15).

Така Халкбанк допусна трета загуба и остана на 4-ото място в Група В. Галатасарай записа втора загуба и е втори.

ГАЛАТАСАРАЙ ХДИ, ИСТАНБУЛ (ТУРЦИЯ) - ХАЛКБАНК, АНКАРА (ТУРЦИЯ) 3:1 (25:16, 27:25, 22:25, 25:20)

ГАЛАТАСАРАЙ: Арслан Екши 2, Жан Патри 22, Стивън Маар 22, Гьокчен Юсксел 13, Роами Алонсо 12, Ахмет Тюмер 11 - Хасан Йешълбудак-либеро (Джанер Ергюл-либеро, Джан Коч, Майкъл Райт)

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

ХАЛКБАНК: Улаш Къяк 1, Марек Шотола 8, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 17, Йоанди Леал 7, Ахмет Балтачъ 8, Ертогрул Метин 2 - Волкан Дьоне-либеро (Броуди Хофър, Александър Сливка 5, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 12, Арда Бостан)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.