Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски със 17 точки, Цветан Соколов добави 12 точки, но Халбанк не се справи с Галатасарай в ШЛ

Матей Казийски със 17 точки, Цветан Соколов добави 12 точки, но Халбанк не се справи с Галатасарай в ШЛ

  • 30 яну 2026 | 12:00
  • 361
  • 0

Бившите национали на България Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха много силен мач, но това не помогна на техния клуб Халкабанк (Анкара) да постигнат победа в Шампионската лига в дербито на Турция.

Воденият от Радостин Стойчев Халкбанк падна като гост от Галатасарай в Истанбул с 1:3 (16:25, 25:27, 25:22, 20:25) в мач от 4-ия кръг в Група В на Шампионската лига, който се игра пред 500 зрители в зала “Бурхан Фелек”.

41-годишният Матей Казийски игра цял мач за Халкбанк и стана най-резултатен за гостите със 17 точки (2 аса, 1 блок, 39% ефективност в атака, 18% перфектно и 43% позитивно посрещане - +7).

Цветан Соколов влезе като резерва във втората част и остана на игрището до края на двубоя като показа отлична игра и записа 12 точки (1 ас, 65% ефективност в атака).

Феноменален двубой за домакините изиграха двукратният олимпийски шарпин с Франция Жан Патри и канадският национал Стивън Маар.

Патри заби 22 точки (2 аса, 3 блока, 49% ефективност в атака - +17).

Маар също се отчете с 22 точки (63% ефективност в атака, 29% перфектно и 43% позитивно посрещане - +15).

Така Халкбанк допусна трета загуба и остана на 4-ото място в Група В. Галатасарай записа втора загуба и е втори.

ГАЛАТАСАРАЙ ХДИ, ИСТАНБУЛ (ТУРЦИЯ) - ХАЛКБАНК, АНКАРА (ТУРЦИЯ) 3:1 (25:16, 27:25, 22:25, 25:20)

ГАЛАТАСАРАЙ: Арслан Екши 2, Жан Патри 22, Стивън Маар 22, Гьокчен Юсксел 13, Роами Алонсо 12, Ахмет Тюмер 11 - Хасан Йешълбудак-либеро (Джанер Ергюл-либеро, Джан Коч, Майкъл Райт)

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

ХАЛКБАНК: Улаш Къяк 1, Марек Шотола 8, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 17, Йоанди Леал 7, Ахмет Балтачъ 8, Ертогрул Метин 2 - Волкан Дьоне-либеро (Броуди Хофър, Александър Сливка 5, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 12, Арда Бостан)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аспарух Аспарухов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Аспарух Аспарухов в Идеалния отбор на кръга в Полша

  • 29 яну 2026 | 19:45
  • 1025
  • 1
Поредно потвърждение за събиране на Алекс и Мони Николови

Поредно потвърждение за събиране на Алекс и Мони Николови

  • 29 яну 2026 | 19:28
  • 6960
  • 1
БФ Волейбол свиква редовно Общо събрание на 23 март

БФ Волейбол свиква редовно Общо събрание на 23 март

  • 29 яну 2026 | 12:16
  • 653
  • 0
Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки

Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки

  • 28 яну 2026 | 21:30
  • 2048
  • 3
Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

  • 28 яну 2026 | 21:08
  • 2903
  • 0
Ахметджан Ершимшек: Показахме характер и огромно желание за борба

Ахметджан Ершимшек: Показахме характер и огромно желание за борба

  • 28 яну 2026 | 21:02
  • 2669
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 12182
  • 5
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 6178
  • 2
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27350
  • 11
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 456
  • 1
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 4977
  • 3
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 4706
  • 0