Нови изпитания за фаворитите в 14-ия кръг на efbet Супер Волей

  30 яну 2026 | 10:06
След емоционалните и оспорвани двубои от 13-ия кръг, битката в efbet Супер Волей продължава с пълна сила. Предстоящият 14-и кръг, който ще се изиграе на 30 и 31 януари, предлага серия от интересни срещи, способни да окажат сериозно влияние върху подреждането в класирането.

В Русе Дунав ще приеме Монтана Волей в търсене на реабилитация след загубата от Дея Спорт, докато гостите ще се опитат да се върнат на победния път след драматичното поражение от ЦСКА в пет гейма.

Във Варна Черно море ще се изправи срещу Локомотив Авиа, като и двата тима ще търсят ценни точки.

В Бургас Нефтохимик 2010, който продължава силната си серия след триумфа за Купата на България и победата над Славия, ще бъде домакин на Пирин. Очаква се бургазлии да затвърдят добрата си форма, докато разложани ще търсят отговор след загубата от Левски София в Мача на кръга.

Столичното дерби между Левски София и Дея Спорт обещава високо напрежение и качествен волейбол. „Сините“ влизат в срещата с повишено самочувствие след драматичния успех над Пирин, а бургазлии показаха стабилност и ефективност в предишния си двубой срещу Дунав. В последния мач от кръга ЦСКА ще посрещне Берое 2016. „Червените“ ще се опитат да надградят над трудната си победа в Монтана, докато старозагорци пристигат в София с увереност след категоричния успех над Черно море. 14-ият кръг на efbet Супер Волей обещава нови емоции, напрегнати двубои и решаващи моменти в битката за по-предно класиране.

