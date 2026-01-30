Бивш национал аут за месец заради разкъсан мускул

Капитанът на волейболния Дея спорт (Бургас) Валентин Братоев ще бъде извън игра около месец заради контузия.

Бившият национал има разкъсване на мускул в прасеца. Не се е наложило да минава ядрено-магнитен резонанс. Ехографът е показал степента на контузията.

“Вальо е получил травмата на тренировка. Нужно е време за възстановяване, минимум месец”, призна пред “24 часа” президентът и собственик на Дея спорт д-р- Александър Маджуров.

Така бургаският отбор ще гостува в петък на шампиона Левски в мач от 14-ия кръг на първенството без своя капитан. Вальо Братоев ще пропусне и повечето от срещите на Дея през февруари.

Бургаският тим заема 6-ата позиция във временното класиране с 6 победи, 6 загуби и 19 точки.

Шампионите от Левски са на второто място с 10, 2, 28. Лидер продължава да бъде пловдивският Локомотив Авиа. Възпитаниците на Найден Найденов имат само едно поражение при 10 успеха и 28 т. Те имат по-добра геймова разлика от “сините”.