Порто завърши в топ 8 след обрат срещу Рейнджърс

Порто си осигури директно класиране за осминафиналите на Лига Европа. Португалците спечелиха с 3:1 домакинството си на Рейнджърс и завършиха на пето място в общото класиране. Шотландците нямаха шанс за продължаване преди този кръг и приключиха разочароващото си представяне в турнира с актив от четири точки.

Рейнджърс изненадващо поведе в шестата минута, след като Джейди Гасама отбеляза шестия си гол в евротурнирите за този сезон. Той се възползва от центриране на Финдли Къртис и с глава прати топката в мрежата. Рейнджърс се справяше успешно до средата на първото полувреме, но се разпаднаха до почивката.

18-годишният талант Родриго Мора изравни в 27-ата минута. Малко по-късно обратът бе пълен след втори гол на Мора, който се възползва от неразбирателство между Тавърниър и Бътлънд. Порто стигна до трети гол в 41-ата минута. Емануел Фернандес си отбеляза автогол след ъглов удар. През втората част нямаше много положения. Рейнджърс не направи нищо в предни позиции, а домакините бяха доволни от резултата.

