Олимпийската и световна шампионка Кристъл Дън обяви оттеглянето си от футбола

Олимпийската и световна шампионка с женския национален отбор на САЩ Кристъл Дън изненадващо обяви оттеглянето си от футбола на 33-годишна възраст.

Дън обяви новината с публикация в профила си в Инстаграм, в която казва, че иска да прекарва повече време със съпруга си Пиер Субрие и с 3-годишния си син Марсел.

„Това решение не дойде лесно, но съм спокойна и дълбоко удовлетворена от всичко, което постигнах. Постигнах почти всичко, за което мечтаех в този спорт, и дадох всичко, което можех да дам“, написа тя.

🇺🇸 160 Appearances

⚽️ 25 Goals

🏆 @FIFAWWC & U-20 @FIFAWWC Champion

🥇 @Olympics Gold Medalist

☝️ 1 Legendary Career



Crystal Dunn has officially announced her retirement from professional soccer. pic.twitter.com/7OB2KWOKV0 — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) January 29, 2026

„Готова съм да прегърна живота, който ме очаква от другата страна. Очаквам с нетърпение да прекарвам повече време със семейството си и да бъда повече майка. Това не беше решение, взето лекомислено, а беше взето с огромна благодарност за всичко, което преживях като професионална футболистка“, добави тя.

Дън подписа с Пари Сен Жермен през януари 2025 година, но изигра само един мач през сезон 2025/26. В кариерата си тя има 160 мача за тима на САЩ, с който стана олимпийска шампионка от Париж 2024 и световна от 2019-а.