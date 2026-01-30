Виктория (Пилзен) си тръгна с победа от Швейцария

Виктория (Пилзен) надви с 1:0 като гост Базел в среща от последния осми кръг в основната фаза на Лига Европа. Единственото попадение в двубоя на "Санкт Якоб Парк" отбеляза Иржи Панош в 39-ата минута.

С успеха чешкият тим се класира на 14-то място в крайното подреждане и ще играе в плейофите на турнира, а Базел остана на 30-а позиция и отпадна - нещо, което беше ясно още преди този мач.

В предишния кръг Виктория изпусна в последните секунди победата срещу Порто, но днес имаше срещу себе си много по-немотивиран съперник. През първото полувреме чехите доминираха сериозно и логично взеха аванс. Голът падна след центриране от корнер на Мерхас Доски и удар от воле на Панош.

Направените от треньора Щефан Лихтащайнер смени оживиха играта на Базел след почивката. На няколко пъти швейцарците можеха да изравнят, но опасни ситуации имаше и пред тяхната врата. В 60-ата минута гол на Шейк Суаре от гостите беше отменен заради засада

В 77-ата минута отново Суаре се оказа на удобна позиция, но шутира на сантиметри от десния страничен стълб. Най-доброто положение за Базел пък пропусна ветеранът Джердан Шакири в добавеното време.

Базел завърши участието си в турнира със скромните 6 точки, а Виктория (Пилзен) събра актив от 14 пункта и зае 14-та позиция с по-добра голова разлика от Цървена звезда.