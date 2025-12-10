Пол Погба стана акционер и посланик на професионален отбор за надбягване с камили

Световният шампион с Франция от 2018 Пол Погба, който наскоро се завърна в игра за Монако след близо двегодишно отсъствие заради наказание за употреба на допинг и контузии, е станал акционер и посланик на Ал Хабуб - професионален отбор за надбягване с камили в Саудитска Арабия, съобщават различни медии.

"Гледах немалко надбягвания с камили в YouTube и прекарах голяма част от свободното си време, за да търся информация и да разбера техниките и стратегиите. Това, което ме удиви, е пълното отдаване, които изисква спортът от всички участници", коментира Погба пред BBC. "Не си даваме сметка, но спортът винаги създава връзки по един или друг начин. Дали е футбол, състезания с камили или бокс, основната идея е същата. Винаги се необходими решителност, концентрация, дисциплина и упоритост", каза още халфът, който е играл в Манчестър Юнайтед и Ювентус.

Paul Pogba has partnered with the world’s first professional camel racing team.



The Monaco midfielder has joined Saudi Arabian team Al Haboob as an ambassador and shareholder.



Al Haboob, who compete in races across the Gulf Cooperation Council (GCC, which comprises Bahrain,… pic.twitter.com/mr5s5qCQ7a — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 10, 2025

Ал Хабуб е основан от бизнесмените Омар Алмаеена и Сауфан Модир през 2021. "Искам да бъда част от проект, който отива отвъд спорта и събира хора и показва традиции, които заслужават да бъдат чествани", се казва в позиция на Пол Погба.

Надбягванията с камили са традиционен и популярен спорт, най-вече в Средния Изток. Въпреки че става дума за състезание по скорост и издръжливост на скъпи камили, вече са замесени и новите технологии, като животните вече са снабдени с жокей роботи, които гарантират, че "камилите се състезават на най-високо ниво, като се пазят тяхното здраве и физически интегритет".