Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Финалът за Купата на Германия ще се играе в Берлин поне до 2030 година

Финалът за Купата на Германия ще се играе в Берлин поне до 2030 година

  • 29 яну 2026 | 16:57
  • 431
  • 0
Финалът за Купата на Германия ще се играе в Берлин поне до 2030 година

Финалът за Купата на Германия по футбол ще продължи да се играе в Берлин поне до 2030 година, предава ДПА.

На 5 февруари ще бъде сключен договор за срок от 5 години, който ще осигури провеждането на събитието в германската столица. В церемонията ще участват президентът на Германската футболна федерация (DFB) Бернд Нойендорф, кметът на Берлин Кай Вегнер и други официални лица.

Преговорите за периода между 2026 и 2030 г. трябваше да бъдат завършени още през миналата година, но от DFB призоваха за по-добри процедури при избора на стадионите, след като на миналогодишния финал между Щутгарт и Арминия (Билефелд), завършил при резултат 4:2, имаше хаотични сцени.

Финалният двубой в Купата на Германия се провежда на Олимпийския стадион в Берлин от 1985 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

  • 29 яну 2026 | 13:31
  • 3408
  • 1
Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

  • 29 яну 2026 | 12:29
  • 2423
  • 0
Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

  • 29 яну 2026 | 12:05
  • 1559
  • 1
Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

  • 29 яну 2026 | 11:53
  • 5388
  • 3
Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

  • 29 яну 2026 | 11:42
  • 3933
  • 0
Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

  • 29 яну 2026 | 11:21
  • 3020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 6369
  • 9
Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 31883
  • 86
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 12772
  • 5
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 13393
  • 8
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 30027
  • 24
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 23701
  • 14