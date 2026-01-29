Финалът за Купата на Германия ще се играе в Берлин поне до 2030 година

Финалът за Купата на Германия по футбол ще продължи да се играе в Берлин поне до 2030 година, предава ДПА.

На 5 февруари ще бъде сключен договор за срок от 5 години, който ще осигури провеждането на събитието в германската столица. В церемонията ще участват президентът на Германската футболна федерация (DFB) Бернд Нойендорф, кметът на Берлин Кай Вегнер и други официални лица.

Преговорите за периода между 2026 и 2030 г. трябваше да бъдат завършени още през миналата година, но от DFB призоваха за по-добри процедури при избора на стадионите, след като на миналогодишния финал между Щутгарт и Арминия (Билефелд), завършил при резултат 4:2, имаше хаотични сцени.

Финалният двубой в Купата на Германия се провежда на Олимпийския стадион в Берлин от 1985 година.

Снимки: Imago