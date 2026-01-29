Италианките почетоха загиналите от пожара в Кран Монтана

Водени от София Годжа, момичетата от женския отбор на Италия посетиха мястото на пожара, който в ранните часове на 1 януари уби 40 души, повечето от които младежи, и рани 116 други в швейцарския град Кран Монтана. На стъпалата на затворения бар Le Constellation те положиха букет от жълти, кремави и розови цветя и отдадоха мълчалива почит към загиналите. Четири седмици след фаталния пожар, Световната купа по алпийски ски събра най-добрите състезателки по спускане, водени от Линдзи Вон и Марко Одермат, в града за последните им състезания преди Олимпийските игри в Милано Кортина. Шоуто продължава, макар че ще бъде приглушено - без обичайните празненства, които завладяват всяко място в деня на състезанието - и с уважение към травмата в общността на Кран Монтана.

По време на тренировките преди състезанията на пистата Mont Lachaux, в зоната на финала, бяха показани бели и черни знаци на траур с надпис „Мислите ни са с вас“ на няколко езика.