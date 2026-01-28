Шефът на Формула 1 стана факлоносец преди Олимпиадата в Милано – Кортина

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали стана поредният представител на света на моторните спортове, който се включи в щафетата с олимпийския огън пред Олимпиадата в Милано – Кортина, която стартира другия петък.

По-рано в щафетата участваха пилотът на Априлия в MotoGP Марко Бедзеки, бащата на Марко Симончели – Паоло, двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная и пилотът на Мерцедес във Формула 1 Андреа Кими Антонели. А сега към тях се присъедини и Доменикали, който участва в днешния 52-ри ден на щафетата.

Той отвежда олимпийския огън в областта Трентино, в която се намират две от съоръженията, на които ще се провеждат състезания от олимпийската програма. В Трентино са разположение шанците за ски скокове и стадиона за ски бягане, които ще приемат стартовете в ски северните дисциплини.

Снимки: Formula 1