Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  3. Шефът на Формула 1 стана факлоносец преди Олимпиадата в Милано – Кортина

Шефът на Формула 1 стана факлоносец преди Олимпиадата в Милано – Кортина

  • 28 яну 2026 | 16:41
  • 288
  • 0
Шефът на Формула 1 стана факлоносец преди Олимпиадата в Милано – Кортина

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали стана поредният представител на света на моторните спортове, който се включи в щафетата с олимпийския огън пред Олимпиадата в Милано – Кортина, която стартира другия петък.

По-рано в щафетата участваха пилотът на Априлия в MotoGP Марко Бедзеки, бащата на Марко Симончели – Паоло, двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная и пилотът на Мерцедес във Формула 1 Андреа Кими Антонели. А сега към тях се присъедини и Доменикали, който участва в днешния 52-ри ден на щафетата.

Той отвежда олимпийския огън в областта Трентино, в която се намират две от съоръженията, на които ще се провеждат състезания от олимпийската програма. В Трентино са разположение шанците за ски скокове и стадиона за ски бягане, които ще приемат стартовете в ски северните дисциплини.

Снимки: Formula 1

