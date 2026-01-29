Популярни
Ясни са финалистите на двойки в Мелбърн

  • 29 яну 2026 | 12:20
  • 368
  • 0
Поставените под номер 6 Нийл Скупски (Великобритания) и Крисчън Харисън (САЩ) се класираха за финала на двойки мъже на Откритото първенство на Австралия по тенис.

На полуфиналите Скупски и Харисън елиминираха третите в схемата Марсел Гранойерс (Испания) и Орасио Себайос (Аржентина) с 6:3, 7:6(7).

За титлата двамата ще играят срещу представителите на домакините Джейсън Кублер и Марк Полманс, които надделяха над Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Зелински (Полша) с 6:2, 3:6, 6:3.

При женските дуети финалистки са номер 4 Шуай Чжан (Китай)/Елизе Мертенс (Белгия) и номер 7 Александра Крунич (Сърбия)/Анна Данилина (Казахстан).

Чжан и Мертенс спечелиха срещу Вера Звонарьова (Русия) и Ена Шибахара (Япония) с 6:3, 6:2, а Крунич и Данилина победиха петите поставени Габриела Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия) със 7:6(2), 3:6, 6:4.

