БФ Волейбол свиква редовно Общо събрание на 23 март

  • 29 яну 2026 | 12:16
БФ Волейбол свиква редовно Общо събрание на 23 март

Българска федерация по волейбол свиква редовно Общо събрание на членовете, което ще се проведе на 23 март 2026 г. (понеделник) от 10:00 часа в гр. София, ул. „Баку“ №3, зала „Витоша“.

Решението за свикване на Общото събрание беше взето по време на редовно заседание на Управителния съвет на Българска федерация по волейбол, уточняват от централата.

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

Приемане на отчет на Управителния съвет на БФВ за дейността на сдружението през 2025 г., включително отчет за 2025 г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС. Приемане на финансов отчет на БФВ за 2025 г. и доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2025 г. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и членовете на Управителния съвет на БФВ за дейността им през 2025 г. Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2026 г. Приемане на решение за избор на одитор и предоставяне на оторизация за извършване на заверка на финансовия отчет на БФВ за 2026 г. Приемане на решение Общото събрание на БФВ за избор на председател и членове на Управителния съвет да се свика след провеждането на Световното първенство за мъже през 2029 г.

