Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кисимов е полуфиналист на двойки при юношите на Australian Open

Димитър Кисимов е полуфиналист на двойки при юношите на Australian Open

  • 29 яну 2026 | 10:29
  • 835
  • 0
Димитър Кисимов е полуфиналист на двойки при юношите на Australian Open

Димитър Кисимов продължава с блестящото си представяне на Откритото първенство на Австралия и вече е полуфиналист на двойки при юношите.

17-годишният Кисимов, в тандем с Конър Дойг (Република Южна Африка), демонстрира железни нерви и огромна класа, за да елиминира четвъртите поставени в схемата американци Танишк Кондури и Кийтън Ханс след изключителна битка — 7:6(5), 7:6(4) за час и 36 минути игра.

Мачът беше истински тест за психика. В първия сет нямаше нито един пробив и всичко се реши в тайбрек. Там Кисимов и Дойг показаха хладнокръвие, поведоха с 6:3 точки и от третата си възможност затвориха частта. Вторият сет се разви по същия драматичен сценарий — отново без пробиви и нов тайбрек. При 6:4 българинът и южноафриканецът не трепнаха и още при първия си мачбол сложиха точка на двубоя.

В спор за място на финала Кисимов и Дойг ще се изправят срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия).

За българина това е дебют на турнир от Големия шлем при юношите — и какъв само дебют! В момента Кисимов е №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година стигна до финала на силния турнир от категория J300 на ITF в Брейдънтън (САЩ).

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева е на 1/4-финал на двойки на турнир в Порто

Елизара Янева е на 1/4-финал на двойки на турнир в Порто

  • 29 яну 2026 | 08:03
  • 611
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг в Уестън, Гергана Топалова отпадна

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг в Уестън, Гергана Топалова отпадна

  • 29 яну 2026 | 07:34
  • 673
  • 0
Донски със загуба на двойки в Португалия

Донски със загуба на двойки в Португалия

  • 28 яну 2026 | 20:17
  • 784
  • 0
Норвежец спря Кузманов след голяма битка

Норвежец спря Кузманов след голяма битка

  • 28 яну 2026 | 19:44
  • 1016
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

  • 28 яну 2026 | 17:55
  • 428
  • 0
Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

  • 28 яну 2026 | 17:49
  • 1011
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 10348
  • 17
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 9506
  • 5
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 10952
  • 15
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 7338
  • 5
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 3187
  • 3
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 1644
  • 9