Волов-Шумен 2007 замени съперник за контрола

Волов-Шумен 2007 няма да играе приятелска среща със Спартак II (Варна), както първоначално беше обявено. Вместо със „соколите“, шуменския тим ще премери сили със СФК Светкавица 2014 (Търговище). Спарингът е на 7 февруари. Общо пет мача ще изиграе Волов до началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Една от тях вече се проведе.
Програма за контролите:
24 януари: Волов-Шумен 2007 - Черно море U17 (Варна) 1:1
1 февруари: Волов-Шумен 2007 – Устрем (Дончево)
7 февруари: Волов-Шумен 2007 – СФК Светкавица 2014 (Търговище)
13 февруари: Дунаря (Кълъраш, Румъния) - Волов-Шумен 2007
14 февруари: Волов-Шумен 2007 – Доростол (Силистра)