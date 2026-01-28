Волов-Шумен 2007 замени съперник за контрола

Волов-Шумен 2007 няма да играе приятелска среща със Спартак II (Варна), както първоначално беше обявено. Вместо със „соколите“, шуменския тим ще премери сили със СФК Светкавица 2014 (Търговище). Спарингът е на 7 февруари. Общо пет мача ще изиграе Волов до началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Една от тях вече се проведе.

Програма за контролите:

24 януари: Волов-Шумен 2007 - Черно море U17 (Варна) 1:1

1 февруари: Волов-Шумен 2007 – Устрем (Дончево)

7 февруари: Волов-Шумен 2007 – СФК Светкавица 2014 (Търговище)

13 февруари: Дунаря (Кълъраш, Румъния) - Волов-Шумен 2007

14 февруари: Волов-Шумен 2007 – Доростол (Силистра)