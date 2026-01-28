Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  3. Лоик Меяр спечели нощния гигантски слалом в Шладминг

Лоик Меяр спечели нощния гигантски слалом в Шладминг

  • 28 яну 2026 | 00:31
  • 352
  • 0
Лоик Меяр спечели нощния гигантски слалом в Шладминг

Швейцарецът Лоик Меяр спечели нощния гигантски слалом в австрийския зимен център Шладминг, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Меяр бе втори в първия манш, но със страхотно каране във втория и общо време от 2:14.38 минути той бе най-бърз по пистата. Това бе девета победа на швейцареца за Световната купа.

На второ място остана бразилецът Лукас Пинейро Бротен, който изостана със 73 стотни зад победителя. Той бе най-бърз в първия манш, като имаше 6 стотни преднина пред Лоик Меяр, който обаче бе безупречен във втората част, а Пинейро Бротен не пое достатъчно рискове на заледената писта. Лукас Пинейро Бротен за трети път пред сезона остава на второ място в състезанията за Световната купа.

Изненадващо третата позиция зае младият французин Албан Елези Канаферина. Той бе осми след първия манш, но направи фантастично второ каране, като бе най-бързо в първата част на пистата и поддържаше отлична скорост. Това е първи подиум за Елези Канаферина, но предстаняването му му осигури квота за Олимпийските игри в Милано и Кортина, което хвърли в екстаз френския отбор. Той завърши на 90 стотни зад победителя Меяр.

Челната петица се допълва от швейцареца Марко Одермат и норвежеца Тимон Хауган. В Топ 10 в Шладминг влязоха още Сам Маес (Белгия), Атле Ли Макграт (Норвегия), Марко Шварц (Австрия), Джовани Борсоти (Италия) и Антон Грамел (Германия).

В класирането за Световната купа убедителен лидер остава Марко Одермат с 1335 точки, втори е Лукас Пинейро Бротен със 748, а на трета позиция е победителят от днес Лоик Меяр с 683.

В класирането за малкия кристален глобус в гигантския слалом води също Марко Одермат с 450 точки, втори е Лукас Пинейро Бротен с 347, а трети - Лоик Меяр - 326.

В сряда е нощният слалом в Шладминг с участието на най-добрия български алпиец Алберт Попов, а следващият кръг за Световната купа е в швейцарския курорт Кран Монтана.

Снимки: Gettyimages

