Федерика Бриньоне се готви усилено за Олимпиадата

Федерика Бриньоне ще продължи подготовката си за олимпийските игри, след като получи сериозни контузии на крака миналата година, когато участва в състезанията от Световната купа в Кран-Монтана (Швейцария) тази седмица, съобщиха от Италианската федерация по ски (ФИСИ) в понеделник.
Двукратната носителка на Големия кристален глобус в алпийските ски завърши на шесто място в гигантския слалом в Кронплац миналата седмица в първото си състезание, след като получи тежки контузии през април 2025 година. Опитната италианка отсъства от пистите повече от девет месеца.
Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина започват на 6 февруари.
"Не беше лесно. Имах серия от тестове на тялото", каза 35-годишната Бриньоне, която се надява да постигне нови големи успехи.
В Кран-Монтана ще бъде проведено спускане в петък и супергигантски слалом ден след това. Състезанията са от Световната купа за жени.
