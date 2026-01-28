Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  • 28 яну 2026 | 12:58
  • 421
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц отстъпиха при гостуването си на Будучност в Еврокъп

Българският национал Йордан Минчев и германският му клуб Кемниц отстъпиха с 81:97 при гостуването си на черногорския Будучност в мач от 16-ия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Кемниц заема шеста позиция във временното класиране в групата с осем победи и осем загуби, а Будучност е пети с актив 10-6.

Първите шест тима от двете групи в Еврокъп ще продължат напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите.

Йордан Минчев се отчете с 12 точки, 3 борби и 4 асистенции за 27 минути на терена.

Домакините дръпнаха с 60:44 на почивката след по-силна втора четвърт, а през второто полувреме германският отбор не успя да съкрати съществено изоставането си.

За Кемниц предстои гостуване на Хамбург в двубой от Бундеслигата на 31 януари, а в Еврокъп очаква домакинство срещу италианския Тренто на 4 февруари.

