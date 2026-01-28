Седем мача в НБА тази нощ

Днес биткита в НБА продължават с пълна сила. Ще се изиграят общо седем мача от редовния сезон. Тук може да следите какво ще се случи в тях.

Срещите стартират в 02:00 часа с двубоя между Вашингтон Уизардс и Портланд Трейлблейзърс.

С половин час по-късно е следващият мач, в който ще видим Ню Йорк Никс срещу Сакраменто Кингс.

В 03:00 часа са насрочени две срещи. Първата от тях противопоставя Оклахома Сити Тъндър и Ню Орлиънс Пеликанс.

Във втората ще видим доста по-интригуващ на пръв поглед сблъсък между Филаделфия 76 и Милуоки Бъкс.

Гвоздеят на нощта е в 04:00, когато е битката между Денвър Нъгетс и Детройт Пистънс.

По същото време играят и Финикс Сънс срещу Бруклин Нетс.

За финал е оставен мачът на Юта Джаз срещу Лос Анджелис Клипърс.