Седем мача в НБА тази нощ

  • 28 яну 2026 | 01:40
  • 136
  • 0
Днес биткита в НБА продължават с пълна сила. Ще се изиграят общо седем мача от редовния сезон. Тук може да следите какво ще се случи в тях.

Срещите стартират в 02:00 часа с двубоя между Вашингтон Уизардс и Портланд Трейлблейзърс.

С половин час по-късно е следващият мач, в който ще видим Ню Йорк Никс срещу Сакраменто Кингс.

В 03:00 часа са насрочени две срещи. Първата от тях противопоставя Оклахома Сити Тъндър и Ню Орлиънс Пеликанс.

Във втората ще видим доста по-интригуващ на пръв поглед сблъсък между Филаделфия 76 и Милуоки Бъкс.

Гвоздеят на нощта е в 04:00, когато е битката между Денвър Нъгетс и Детройт Пистънс.

По същото време играят и Финикс Сънс срещу Бруклин Нетс.

За финал е оставен мачът на Юта Джаз срещу Лос Анджелис Клипърс.

