Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

  28 яну 2026 | 09:58
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, победиха Коли Алън (САЩ) и Ромина Куно (Перу) със 7:6(5), 3:6, 10:4 за час и 40 минути.

В шампионския тайбрек двете поведоха с 8:3 и без проблеми затвориха мача.

На сингъл Каратанчева стартира с двубой срещу американската квалификантка Даша Иванова.

Другата българка Гергана Топалова, която премина успешно пресявките след две победи, ще играе срещу друга квалификантка Шълин Сюй (Китай).

