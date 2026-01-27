От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

Бразилия възнамерява да кандидатства за домакинство на Световното клубно първенство по футбол през 2029-а година, обяви шефът на Футболната конфедерация на страната (КБФ) Самир Шауд след среща между държавния глава Луис Инасио Лула да Силва и президента на ФИФА Джани Инфантино. Съобщението беше направено след среща на високо ниво в двореца Планалто в Бразилия, в която участваха спортният министър Андре Фуфуча и треньорът на Бразилия Карло Анчелоти. „Вярваме, че Бразилия е способна да приме това грандиозно събитие, но за да се приеме от всички заинтересовани в страната, трябва да минем през много дискусии и корекции. Но така или иначе, Бразилия ще подаде документи за кандидатура за първенството през 2029-а година“, каза Шауд пред националната информационна агенция на страната Агенсия Бразил.

ФИФА все още не е отворила процедура за първенството през 2029-а година и за момента не е ясно кога ще стане това. Първото разширено издание на Световното клубно първенство се проведе миналото лято в САЩ, а Челси вдигна купата. Също така очакванията са Испания, Мароко и Катар също да проявят интерес към второто издание на турнира, прогнозира агенция АР. Испания и Мароко, заедно с Португалия, ще посрещнат Световното първенство през 2030-а година, но за клубния Мондиал кандидатурите са отделни. Посещението на Инфантино в Бразилия съвпадна със събития, свързани със Световното първенство за жени през 2027 г., което Бразилия ще бъде домакин за първи път. В неделя ФИФА представи официалното брандиране на събитието, в което ще участват 32 отбора, а турнирът е от юни до юли догодина.