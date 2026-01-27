Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Полузащитникът Миралем Пянич обяви решението си да сложи край на кариерата си на 35 години. „Свирех мелодията си през целия си живот. Всяко докосване, всяко подаване, всеки удар: нота. Футболът беше моята музика, игрището - моето пиано. Мечтата ми винаги е била да чуете красотата на тази игра. Днес, със сърце, изпълнено с благодарност, мога да кажа, че тази симфония беше моят живот. Беше чест да я споделя с всички вас. Специални благодарности на семейството ми, които бяха първата ми подкрепа и моята тиха сила. На треньорите, съотборниците ми, с които споделях мечти, жертви и победи. На техническия персонал, лекарите и всички, които работеха зад кулисите. На феновете, душата на тази игра. Благодаря на всички, че бяхте част от тази музика“, написа Пянич в социалните мрежи.
На клубно ниво Пянич е играл за Барселона, Ювентус, Рома, Метц, Лион, Бешикташ, Ал-Шарджа и ЦСКА Москва, който напусна през лятото на 2025 година. С Ювентус халфът спечели четири пъти италианското първенство, а с ЦСКА - Купата на Русия през сезон 2024/25. Пянич е изиграл 115 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина, отбелязвайки 17 гола.