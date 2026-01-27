Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

  • 27 яну 2026 | 18:08
  • 817
  • 1
Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Полузащитникът Миралем Пянич обяви решението си да сложи край на кариерата си на 35 години. „Свирех мелодията си през целия си живот. Всяко докосване, всяко подаване, всеки удар: нота. Футболът беше моята музика, игрището - моето пиано. Мечтата ми винаги е била да чуете красотата на тази игра. Днес, със сърце, изпълнено с благодарност, мога да кажа, че тази симфония беше моят живот. Беше чест да я споделя с всички вас. Специални благодарности на семейството ми, които бяха първата ми подкрепа и моята тиха сила. На треньорите, съотборниците ми, с които споделях мечти, жертви и победи. На техническия персонал, лекарите и всички, които работеха зад кулисите. На феновете, душата на тази игра. Благодаря на всички, че бяхте част от тази музика“, написа Пянич в социалните мрежи.

На клубно ниво Пянич е играл за Барселона, Ювентус, Рома, Метц, Лион, Бешикташ, Ал-Шарджа и ЦСКА Москва, който напусна през лятото на 2025 година. С Ювентус халфът спечели четири пъти италианското първенство, а с ЦСКА - Купата на Русия през сезон 2024/25. Пянич е изиграл 115 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина, отбелязвайки 17 гола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

  • 27 яну 2026 | 13:45
  • 1838
  • 4
Байер взе нов вратар след контузията на Флекен

Байер взе нов вратар след контузията на Флекен

  • 27 яну 2026 | 13:10
  • 1000
  • 0
Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

  • 27 яну 2026 | 13:09
  • 10334
  • 2
Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз

Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз

  • 27 яну 2026 | 13:00
  • 2683
  • 6
Борнемут привлече вратар на Лацио

Борнемут привлече вратар на Лацио

  • 27 яну 2026 | 12:51
  • 1571
  • 2
Арсенал се срина! Юнайтед върна интригата в Премиър лийг, това е обзорът на 23-ия кръг

Арсенал се срина! Юнайтед върна интригата в Премиър лийг, това е обзорът на 23-ия кръг

  • 27 яну 2026 | 12:12
  • 2374
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 15935
  • 36
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 20012
  • 109
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 11160
  • 6
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 14005
  • 15
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 24559
  • 35
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 14938
  • 32