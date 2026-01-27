Преди 24 години Божинов дебютира в Серия "А"

Популярни
  • 27 яну 2026 | 14:35
Днес се навършват 24 години от дебюта на Валери Божинов в Серия “А”. На 27 януари 2002 година младият талант влиза в игра, в мача от италианския шампионат между Лече и Бреша. Така той става най-младият чужденец, дебютирал в италианския елит - на 15 години, 11 месеца и 12 дни.

В онзи ден на терена са още Роберто Баджо и Лука Тони, който отбелязва да гола за гостите за успеха им с 3:1. Божинов се появява на терена на мястото на Давид Балери в 69-ата минута, като дори е близо до попадение, след рейд в наказателното поле и удар с левия крак.

