Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Калин Златков с трето място за Купата на Далечния изток

Калин Златков с трето място за Купата на Далечния изток

  • 27 яну 2026 | 13:58
  • 308
  • 1
Калин Златков с трето място за Купата на Далечния изток

Калин Златков - един от водещите български състезатели в алпийските ски , зае престижното трето място в слалома за Купата на Далечния изток в корейския ски курорт Алпензия. Надпреварата е с ранг на Европейска купа.

Златков остана на 0.93 секунди зад победителя Джун Донхьон от Република Корея. Втори на 0.31 секунди е австралиецът Хю МакАдам.

С класирането си на подиума Златков взе 22 точки за ранглистата на ФИС, което е вторият му най-добър резултат през сезона.

Участие в състезанието взеха 98 скиори от целия свят.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Матиас Екхолм реализира първия си хеттрик в НХЛ

Матиас Екхолм реализира първия си хеттрик в НХЛ

  • 27 яну 2026 | 12:38
  • 254
  • 0
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 9896
  • 22
Владимир Илиев е на прага на историята

Владимир Илиев е на прага на историята

  • 27 яну 2026 | 09:01
  • 4325
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 27 яну 2026 | 06:29
  • 1968
  • 0
Отложиха мач от програмата на НХЛ тази нощ

Отложиха мач от програмата на НХЛ тази нощ

  • 27 яну 2026 | 05:15
  • 2217
  • 0
Федерика Бриньоне се готви усилено за Олимпиадата

Федерика Бриньоне се готви усилено за Олимпиадата

  • 26 яну 2026 | 21:01
  • 1620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 9896
  • 22
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 12491
  • 46
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 4116
  • 3
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 15165
  • 23
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 10244
  • 25
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 12323
  • 4