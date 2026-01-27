Калин Златков с трето място за Купата на Далечния изток

Калин Златков - един от водещите български състезатели в алпийските ски , зае престижното трето място в слалома за Купата на Далечния изток в корейския ски курорт Алпензия. Надпреварата е с ранг на Европейска купа.

Златков остана на 0.93 секунди зад победителя Джун Донхьон от Република Корея. Втори на 0.31 секунди е австралиецът Хю МакАдам.

С класирането си на подиума Златков взе 22 точки за ранглистата на ФИС, което е вторият му най-добър резултат през сезона.

Участие в състезанието взеха 98 скиори от целия свят.