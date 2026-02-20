Руска фигуристка предизвика полемика с екипировката си

Руската фигуристка Аделия Петросян предизвика доста шум по време на Зимните олимпийски игри. Нейната екипировка може да е против правилата, но тя ще стартира във финала в четвъртък вечер.

През последните четири години нито един руски фигурист не се е състезавал извън границите на страната. До миналия вторник. Тогава Петросян изпълни своята волна програма в квалификациите на индивидуалното състезание при жените. Осемнадесетгодишната рускиня се класира за Олимпийските игри чрез състезание в родината си, но по време на първата си волна програма на международна сцена тя направи силно впечатление. В четвъртък тя ще участва във финала, но някои зрители смятат, че не е трябвало да ѝ бъде позволено да се състезава.

Осемнадесетгодишната Петросян е от Русия и следователно трябва да се състезава под неутрален флаг на Зимните олимпийски игри. Това е така, защото руските спортисти все още са отстранени от МОК заради войната с Украйна. Въпреки това, Петросян изглежда показа своя произход по време на волната си програма във вторник. Тя носеше червено яке, бял топ отдолу и син панталон. Много зрители смятат, че с това Петросян намеква за руския си произход, което е против правилата.

МОК изглежда не е съгласен с това, тъй като Петросян засега има право да стартира във финала на индивидуалната волна програма при жените. Осемнадесетгодишната фигуристка, която се пързаля под музиката на Майкъл Джексън, ще стартира двадесета и изглежда е сериозен претендент за златото. В публиката има и много руснаци, които ще я аплодират. Изглежда, че всичко се върти около тройния аксел на Петросян. Ако той бъде изпълнен успешно на финала, медалът е напълно възможен.

Снимки: Gettyimages