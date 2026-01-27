Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

Лудогорец ще даде официалната си пресконференция преди мача с Ница от VIII кръг на основната фаза на Лига Европа утре (сряда) от 13:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена". В брифинга участие ще вземат старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Оливие Вердон. Двубоят срещу френския тим е в четвъртък (29 януари) от 22:00 ч.

Официалната тренировка на "орлите" утре започва в 19:00 ч. на "Хювефарма Арена" и ще бъде открита за журналисти в първите 15 минути. Официалната тренировка и пресконференцията на Ница в сряда ще се проведат във Франция.