И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

Йосиф Миладинов повлече крак и сега втори български плувец се е записал за участие на Игрите за допингирани. Става въпрос за Антъни Иванов, който очевидно се е отказал окончателно от битката си за място в националния отбор. Както е известно, той е със спрени състезателни права до 4 юни 2027 г., но твърдеше, че ще се завърне в сините коридори, за да изчисти името си и да докаже, че е най-добрият български плувец. Антъни Иванов бе обявено от организаторите заедно с други четирима спортисти, които ще стартират в предизвикващото сериозни полемики в спортните среди състезание.

Санкцията от Дисциплинарната комисия на Българския олимпийски комитет бе наложена на 12.08.2024 г. заради участие на Антъни Иванов в триатлон, организиран от Спортен клуб „Лъвско сърце“ на 2 септември 2023 г. По това време той все още изтърпява 2-годишно наказание за лишаване от състезателни права за нарушаване на изискванията за предоставяне на информация за местонахождение. Антъни обжалва решението пред Спортния арбитражен съд в Лозана, но той само го потвърди.

През април 2025 г. пък президентът на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев подаде сигнал до градския прокурор на София Илиана Кирилова за поредица от текстови съобщения, съдържащи закани и заплахи от страна на бившия национален състезател Антъни Иванов. Освен към самия него, репликите са били насочени и към членове на семейството на Аврамчев, както и към плувци.

“Ние никога не сме започвали конфликт или война. Антъни Иванов е наказан от Световната антидопингова комисия. В момента тече второ наказание, защото не спазва условията по първото. Искат да му дадат още две години. Той обжалва в Лозана, това наказание е потвърдено от Спортния съд там, потвърдено е от Федералния съд в Швейцария и аз нямам обяснение какво провокира тази агресия”, обясни тогава Аврамчев

🇧🇬 Antani Ivanov



🇲🇽 Miguel De Lara



🇬🇾 Jasmine Abrams



🇬🇧 Emily Barclay



🇯🇲 Denae McFarlane



💰 World Record Bonuses up to $1,000,000 on the line! pic.twitter.com/GvFeduqU0a — Enhanced Games (@enhanced_games) January 26, 2026

Той отрече да е заплашвал плувеца, който твърди, че Аврамчев му е изпратил съобщение с текст: “Не знаеш с кой се захващаш, момче. Ще убия всичко около теб”.

“Да го покаже този смс. Аз не съм изпращал такива смс-и. Ето моите са на телефона, предадени са в прокуратурата. Имат час и се знае кога са се случили. Аз такъв смс не съм изпращал. Да каже кога е пуснат, от моя телефон ли е пуснат, при моите има дата, час, всичко”, категоричен бе Аврамчев.

Той заяви, че не е давал обещание на бащата на Антъни (б.р. в периода, в който плувецът се извини) да бъде смъкнато едно от наказанията.

“Това е тормоз за мене. И няма да позволя някой да заплашва по този начин семейството ми, моите близки, да обижда състезателите и треньорите в националния отбор и въобще в плуването в България и ще се боря с всички възможни законови средства до края. Този човек трябва да получи заслуженото си - да получи наказание за това, което си позволява да прави, да пише и да заплашва.”

“Игрите за допингирани” ще се проведат през май 2026 г. в Лос Анджелис и участниците в тях няма да бъдат подлагани на проверка за употреба на забранени вещества. Отсъства и контрол върху екипировката и използваните технологии с цел подпомагане резултатите на спортистите. Победителите ще получат чекове за 250 000 долара, а премията за световен рекорд е в размер на 1 милион.

Гръцкият плувец с български корени Кристиан Голомеев също заряза олимпийския спорт и стана лице на противоречивото събитие Той дори вече участва на Еnhanced Games и слезе под световния рекорд на 50 метра свободен стил, записвайки 20,89 секунди със забранен "суперкостюм", като това време е с 0,02 сек. по-бързо от световния рекорд на Сезар Сиело от 2009 г., който отново бе поставен с такъв костюм, даващ технологично предимство. Така Голомеев спечели 1 милион долара.

От Enhanced Games се противопоставят на олимпийското движение и антидопинговите правила, като разрешават на атлетите да се състезават при употребата на субстанции, забранени от WADA. Организаторите не разкриха какви субстанции е приемал Голомеев по време на подготовката и на атаката на световните рекорди, като само подчертаха, че са били предписани по "медицински и законен начин".