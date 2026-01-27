Миньор продължава да се готви в Албена

Миньор (Перник) продължава с двуразовите си тренировки по време на лагера в Албена. „Чуковете“ се готвят на пълни обороти за пролетта във Втора лига.

Към днешното занимание се присъедини и капитанът Александър Александров, който беше болен в последните няколко дни. Преслав Йорданов също е в добро здравословно състояние, въпреки че напусна много бързо терена в контролата с Черноморец (Балчик), загубена с 0:1 от перничани. На линия са и двамата млади украинци Егор Романюк и Данило Тарасенко, които бяха на лагер в Турция с отбора на ЦСКА 1948, който е притежател на правата им. И двамата взеха участие в двете предишни приятелски срещи на отбора.