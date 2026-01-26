Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Олимпийският огън достигна до Кортина д'Ампецо

Олимпийският огън достигна до Кортина д'Ампецо

  • 26 яну 2026 | 19:59
  • 225
  • 0
Олимпийският огън достигна до Кортина д'Ампецо

Олимпийският огън достигна до домакина Кортина д'Ампецо в понеделник, отправяйки се към града по случай 70-годишнината от откриването на Зимните игри през 1956 година.

Кортина ще бъде в центъра на световното внимание през следващия месец, когато заедно с Милано, италианската финансова столица, ще осигурят основните бази за Олимпиадата от 6 до 22 февруари, отбелязват световните агенции.

Фейгин тренира при нечовешки условия преди Олимпиадата, федерацията има нужда от 1.5 млн. евро за спешен ремонт на Зимния дворец
Фейгин тренира при нечовешки условия преди Олимпиадата, федерацията има нужда от 1.5 млн. евро за спешен ремонт на Зимния дворец

Щафетата премина през Вайонт - район, белязан от опустошителна трагедия през 1963 година, когато планинско свлачище причинява наводнение, убило приблизително 1900 души.

Кортина ще бъде домакин на олимпийските състезания по ски алпийски дисциплини, бобслей, шейни и скелетон в нов спортен център, както и на състезания по кърлинг. Предвидено е изграждане и на нов въжен лифт, който ще улесни достъпа до ски пистите за зрителите.

Градът, в който са заснети множество филми, има население от само около 5000 души, но от десетилетия е популярна дестинация за скиори от цял свят.

Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"
Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"
