Олимпийският огън достигна до Кортина д'Ампецо

Олимпийският огън достигна до домакина Кортина д'Ампецо в понеделник, отправяйки се към града по случай 70-годишнината от откриването на Зимните игри през 1956 година.

Кортина ще бъде в центъра на световното внимание през следващия месец, когато заедно с Милано, италианската финансова столица, ще осигурят основните бази за Олимпиадата от 6 до 22 февруари, отбелязват световните агенции.

Kimi Antonelli carries the Winter Olympic torch en route to the games kicking off in his native Italy next month 🇮🇹🔥



📸: @milanocortina26 #F1 pic.twitter.com/GbLF1E4oWZ — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Щафетата премина през Вайонт - район, белязан от опустошителна трагедия през 1963 година, когато планинско свлачище причинява наводнение, убило приблизително 1900 души.

Кортина ще бъде домакин на олимпийските състезания по ски алпийски дисциплини, бобслей, шейни и скелетон в нов спортен център, както и на състезания по кърлинг. Предвидено е изграждане и на нов въжен лифт, който ще улесни достъпа до ски пистите за зрителите.

Градът, в който са заснети множество филми, има население от само около 5000 души, но от десетилетия е популярна дестинация за скиори от цял свят.

