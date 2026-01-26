44-годишният Симон Аман остана извън отбора на Швейцария за Олимпиадата

Швейцария остави 44-годишния ветеран в ски скоковете Симон Аман извън отбора от 175 спортисти, който ще участват на Олимпийските игри в Милано-Кортина, сред които са трима защитаващи титлата си шампиони.

На Олимпийските игри в Солт Лейк Сити 2002 Аман беше двукратен златен медалист. Той е участвал във всичките седем зимни игри от Нагано (Япония) 1998 година насам, а също така спечели две титли на Олимпийските игри във Ванкувър 2010. Вместо това, в тима ще беде 19-годишният Феликс Трунц, който не е бил роден, когато Аман печели в Солт Лейк.

Аман има най-добър резултат от 20-о място в състезание от Световната купа този сезон и за последно беше на подиума през януари 2018-а.

Суперзвездата в алпийските ски Марко Одермат е сред лидерите на тима. Той е фаворит за златото в спускането и в супергигантския слалом. Одермат ще защитава титлата си в гигантския слалом, която спечели в Пекин преди четири години, пише АП.

Другите действащи шампиони са Корин Зутер в спускането за жени и Райън Риджиз в кроса на ските свободен стил.

Олимпийските игри в Милано-Кортина се откриват на 6 февруари.