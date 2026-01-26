Тервел Замфиров и Малена Замфирова получиха лъвчета за късмет

Сноубордистите Тервел Замфиров, Малена Замфирова и техният баща и треньор Анатоли Замфиров получиха лъвчета за късмет на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, съобщиха от Българска федерация ски.

В дните до началото на Игрите всички олимпийци и членове на българската делегация ще получат талисмани от спонсора на федерацията Fibank.

По този начин от Първа инвестиционна банка, която е генерален спонсор и на Българския олимпийски комитет (БОК), продължава своята дългогодишна традиция да подарява лъвчета на българските спортисти преди големи надпревари. С този символичен жест банката подкрепя българските спортисти и им пожелава успех .