Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Тервел Замфиров и Малена Замфирова получиха лъвчета за късмет

Тервел Замфиров и Малена Замфирова получиха лъвчета за късмет

  • 26 яну 2026 | 16:00
  • 341
  • 0
Тервел Замфиров и Малена Замфирова получиха лъвчета за късмет

Сноубордистите Тервел Замфиров, Малена Замфирова и техният баща и треньор Анатоли Замфиров получиха лъвчета за късмет на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, съобщиха от Българска федерация ски.

В дните до началото на Игрите всички олимпийци и членове на българската делегация ще получат талисмани от спонсора на федерацията Fibank.

По този начин от Първа инвестиционна банка, която е генерален спонсор и на Българския олимпийски комитет (БОК), продължава своята дългогодишна традиция да подарява лъвчета на българските спортисти преди големи надпревари. С този символичен жест банката подкрепя българските спортисти и им пожелава успех .

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"

Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"

  • 25 яну 2026 | 18:19
  • 4592
  • 10
Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа

Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа

  • 25 яну 2026 | 18:14
  • 1035
  • 0
Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

  • 25 яну 2026 | 15:38
  • 2486
  • 1
Великата Шифрин си осигури своя 9-ти глобус в слалома с безкомпромисна победа в Чехия

Великата Шифрин си осигури своя 9-ти глобус в слалома с безкомпромисна победа в Чехия

  • 25 яну 2026 | 14:18
  • 8253
  • 1
Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме

Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме

  • 25 яну 2026 | 14:01
  • 2695
  • 0
Алберт Попов остана 26-ти в първия манш в Кицбюел

Алберт Попов остана 26-ти в първия манш в Кицбюел

  • 25 яну 2026 | 13:25
  • 3626
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 34447
  • 56
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 35445
  • 15
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 6524
  • 0
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 20641
  • 4
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 19446
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 13620
  • 2