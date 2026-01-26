Фейгин тренира при нечовешки условия преди Олимпиадата, федерацията има нужда от 1.5 млн. евро за спешен ремонт на Зимния дворец

Броени дни преди началото на Олимпийските игри в Милано-Кортина (6-22 февруари) Александра Фейгин е принудена да тренира при нечовешки условия. В последната седмица от нейната подготовка най-добрата българска фигуристка провеждаше заниманията си на малката пързалка в Зимния дворец на спорта, тъй като на голямата се играха мачовете от Световното първенство по хокей на лед за юноши в дивизия II, група “А”. От федерацията разпространиха клип във Фейсбук, на който се вижда как Фейгин се пързаля, облечена в дълго зимно яке, ръкавици, а от устата й излиза пара.

“На практика Александра не можеше да провежда нормални тренировки, тъй като условията не й позволяваха да изпълнява тройни скокове, заяви пред Sportal.bg президентът на БФ Кънки Христо Турлаков. - А в последните дни преди Игрите би следвало тя непременно да се подготвя в условия, максимално близки до тези в Милано, където ще се водят олимпийските битки във фигурното пързаляне, а именно - пързалка с нормални размери и нормална температура.”

Шорттрекът пък въобще не е имал достъп до Зимния дворец заради специфичните нужди на спорта за тренировки, а отборът ни беше на ръба да вземе олимпийска квота.

“Зимният дворец има спешна нужда от ремонт. Трябва да се подмени старата система, която е на амоняк. Това я прави не само нерентабилна, защото харчи много ток и вода, а е и опасна. Машините за лед са от 80-те години на миналия век, а съвременните излъчват топлина, докато работят, т.е. няма да са нужни допълнителни средства за отопление. В момента климатикът на Зимния дворец не отговаря на обема на залата. Съблекалните също се нуждаят от реновация", каза още Христо Турлаков.

"Става въпрос за едни 1.5 млн. лева евро, които биха решили проблемите ни. Имаме спешна нужда от тези пари, за да може през лятото този ремонт да се направи. Работехме много добре с министъра на младежта и спорта Иван Пешев, за мен един от най-добрите на този пост, които сме имали. Не можем да се сърдим, защото получаваме голяма подкрепа от ММС и собственика на залата”, добави той.

Христо Турлаков подчерта, че БФ Кънки е кандидатствала по програма на ММС за изграждането на нова пързалка с балон. Събрани са 2 оферти, а инвестицията възлиза на 3,5 млн. лева за пързалката и още 700-800 хиляди за балона.

"Бяхме пред подписване на договор, но за съжаление министър Пешев подаде оставка. Сега трябва да се молим за финансов министър, който да отпусне необходимата ни сума", завърши президентът на кънките.