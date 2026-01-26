Отложиха мач в НХЛ заради лошото време

Мачът от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) между Кълъмбъс Блу Джакетс и Лос Анджелис Кингс e отложен поради лоши метеорологични условия, съобщават от Лигата.

Срещата трябваше да се проведе в Кълъмбъс, Охайо, тази нощ, но е пренасрочен за 9 март.

Тимът на Лос Анджелис е пети в Тихоокеанската дивизия с 55 точки след 50 мача, а Кълъмбъс са седми в Столичната дивизия с 55 точки след 51 двубоя.

Новобранец вкара три гола и запази живи надеждите на Анахайм за плейофите в НХЛ

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages