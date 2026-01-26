Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Новобранец вкара три гола и запази живи надеждите на Анахайм за плейофите в НХЛ

Новобранец вкара три гола и запази живи надеждите на Анахайм за плейофите в НХЛ

  • 26 яну 2026 | 12:49
  • 251
  • 0
Новобранец вкара три гола и запази живи надеждите на Анахайм за плейофите в НХЛ

Новобранецът Бекет Сенеке реализира първия хеттрик в професионалната си кариера, а Анахайм постигна победа над Калгари с 4:3 след продължения в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Победният гол в продължението също беше на Сенеке, а домакините от Калгари поведоха с 2:0 и 3:2, но накрая трябваше да отстъпят.

Седмата поредна победа доближи Анахайм само на точка от 2-ия в Тихоокеанската дивизия Едмънтън и на 3 от лидера там Лас Вегас. Крис Крайдър вкара за 3:3 в 13:08 минута на третата част, а Алекс Килърн и Микаел Гранлунд се отличиха с две подавания. Ако се класират за плейофите за Купата Стенли, то „патоците“ ще участват там за първи път от осем години. А за успеха днес помогна и вратарят Лукаш Достал, спасил 32 изстрела.

За домакините от Калгари Мат Коронато cе отличи с гол и подаване, Хънтър Бжустиевич пък заби първо попадение в НХЛ, а Джонатан Юбердо откри резултата в 6:17 минута.

Сиатъл Кракен се наложи с 4:2 над Ню Джърси и събра 55 точки, които го държат на 4 от 2-ата позиция в Тихоокеанската дивизия. Мати Бение и Бъркли Катън вкараха в рамките на 18 секунди в третата третина, за да нарушат получилото се равенство към момента. Джордан Еберле също се разписа, а и подаде за гол. Рикър Евънс пък вкара другия гол за четвъртия мач без поражение в поредицата от шест като домакини.

Флорида Пантърс размаза Чикаго с 5:1, доближавайки се на 4 точки от 3-ия в Атлантическата дивизия Бъфало. Тобиас Бьорнфот се разписа на два пъти за успеха. Бьорнтофт играе в НХЛ от 2021-а година, но днес вкара едва второто и третото си попадение в личната статистика.

Картър Ферхеге също се разписа, като го прави в четвърти пореден мач. Вратарят Даниил Тарасов спаси 19 изстрела, като се предаде единствено при шута на Тайлър Бертуци.

Лидерът в цялата Западна конференция Колорадо Аваланч имаше лесно гостуване в Торонто и спечели с 4:1, а Брок Нелсън се отличи с хеттрик. Той вкара първия, втория и четвъртия гол, който падна в средата на третата част на празна врата. Това е пети негов мач с три попадения наведнъж. Джак Дръри се разписа за 3:0 в 18:53 минута след подаване на финландското крило Йоел Кивиранта. Вратарят на победителите Макензи Блекууд спаси 32 шута, като се предаде единствено при удара на Мат Доми в края при числено неравенство.

Последният в Атлантическата дивизия разгроми лидера в Тихоокеанската Лас Вегас със 7:1, а резултатът не промени класирането на нито един от двата отбора. Стивън Холидей вкара два гола за отбора от канадската столица и подаде за още един. Три асистенции направи Брейди Ткачък, а два гола реализира Дилън Козънс. Останалите попадения бяха дело на Фабиан Зетерлунд, Джордан Спенс и Ники Йенсен. Любопитното е, че това е първа победа на Отава над този съперник в историята.

Бен Киндъл се разписа на два пъти за 3:2 в полза на Питсбърг срещу Ванкувър. Любопитното е, че Киндъл е от Британска Колумбия и като дете е бил фен на Ванкувър. А двата му гола слагат край на период от 19 мача без попадение за радост на родителите му и 180 фена, които бурно аплодираха всяко негово докосване на шайбата.

Евгений Малкин също беше точен и бележи в трети пореден двубой, а вратарят Стюърт Скинър спаси 26 шута. За Кенъкс се разписаха Джейк де Бръск в 6:29 минута на третата част след добавка, както и Теди Блюгер.

