17 български треньори изкараха обучение във Виляреал

Група от 17 треньора от България, Гърция и Северна Македония беше организирана и водена от Светослав Костурков от ДФК Орлетата в клуб, залагащ на много собствени кадри - Виляреал.



Това обучение е важна стъпка към повишаване на професионалната квалификация на българските треньори, обмена на знания и добри практики, както и към изграждането на устойчиви международни партньорства.