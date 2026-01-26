Бивш селекционер на Испания отрече да е редил състава с ChatGPT

Бившият селекционер на Испания Роберто Морено се оказа в центъра на полемика след обвинения, че е използвал ChatGPT по време на периода си като треньор на руския Сочи. Твърди се, че той е прибягвал до изкуствен интелект както в тренировките и подготовката за мачове, така и при избора на нови попълнения.

Андрей Орлов, бивш генерален директор на клуба, разкри в интервю, че Морено активно е използвал изкуствен интелект в ежедневната си работа. Според ръководителя, въпреки че треньорът и неговият щаб първоначално са се представили като големи професионалисти, стратегията им за изваждане на отбора от кризата е включвала употребата на ИИ.

Преди мач от руската Висша лига срещу СКА Хабаровск Морено е разработил план за подготовка на отбора съвместно с чатбот. Според препоръките на инструмента играчите на Сочи е трябвало да останат будни в продължение на 28 часа. „Попитах го: “Роберт, всичко е наред, но кога ще спят играчите?“, разказва Орлов. Морено коригирал параметрите в системата и предложението веднага се променило. “В крайна сметка приложихме програмата, генерирана от ChatGPT”, добавя той.

Твърди се, че чатботът се е намесил и в трансферите на клуба. Пример за това е казахстанецът Артур Шушеначев, препоръчан от инструмента, чието представяне обаче не оправдава очакванията.

В официално позиция Морено категорично отрича обвиненията: „Никога не съм използвал ChatGPT за подготовка на мачове, определяне на състави или избор на играчи. Като всеки професионален треньорски щаб ние използваме аналитични инструменти за организиране на информация, но спортните и човешките решения винаги зависят от треньора и неговия екип“, обяснява той.

Относно трансфера на Шушеначев, той добавя: „Привличането му беше процес на клуба, ръководен от спортния директор и одобрен от треньора от спортно-техническа гледна точка. Освен това той отбеляза гол за купата и получи контузия, която повлия на представянето му, както се случва във всеки отбор. От Сочи ще запазя спомена за свършената работа и научените уроци. Няма да влизам в полемики с хора от миналото“, завършва Морено.

Каталунският треньор пое Сочи през декември 2023 г. – сезон, в който отборът изпадна, но се завърна в елита през следващата кампания. Въпреки това Морено беше уволнен миналия декември, когато клубът отново заемаше последното място и рискът от изпадане отново надвисна.

Морено набра популярност като асистент на Луис Енрике в националния отбор на Испания, като дори временно поема поста, когато Лучо се оттегли за известен период покрай проблемите с дъщеря си. По-късно, когато Енрике вече беше готов да се завърне, Морено отказваше да напусне поста. В крайна сметка той беше отправен от щаба на националния тим. После Морено имаше кратки престои начело на Монако и Гранада.

