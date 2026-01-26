Популярен рефер от миналото: Сред днешните съдии има такива некадърници

Популярният в миналото рефер Марио ван дер Енде е критичен към много от настоящите съдии. Нидерландецът, който вече е на 69 години, даде конкретно за пример арбитри от родината му.

Той анализира спорните решения на съдиите в някои от изминалите мачове от местната Ередивизи.

Според него в двубоя между Телстар и АЗ Алкмаар не е била дадена стопроцентова дузпа за домакините. „Мисля си как е възможно това? Това са рефери, които са и международни такива. Не мога да го проумея”, коментира Ван дер Енде пред Sportnieuws.nl.

"Когато се бориш да не изпаднеш и имаш такива некадърници срещу себе си... Това е поредното доказателство, че съдийството определя резултатите и първенството”, продължи бившият арбитър.

“Това, което ми прави впечатление, е, че много съдии в момента се опитват да се харесат на играчите. Вдигат играчи, когато лежат на земята, слагат ръце на раменете им или окуражаващо ги потупват. Не знам дали така им е казано, но се случва все по-често. Тогава си мисля: спазвайте малко коректна дистанция“, критичен е Ван дер Енде

Иначе той е настроен положително спрямо ВАР, какъвто по негово време нямаше.