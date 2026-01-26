Сърбия е новият европейски шампион по водна топка

Популярни
  26 яну 2026
  • 237
  • 0
Сръбският национален отбор по водна топка за мъже спечели титлата на Европейското първенство, което се проведе в Белград.

На финала Сърбия победи Унгария с 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) и зарадва публиката в "Белградската арена".

Това е шестата европейска корона на Сърбия като независима нация и десетата общо, включително титлите, спечелени като част от Югославия. За трети път в историята сърбите спечелиха европейско злато пред своя публика в Белград.

В малкия финал Гърция спечели първия си медал на Европейско първенство за мъже. Гърците надиграха категорично Италия в мача за бронзовите медали с 12:5.

Снимки: Imago

