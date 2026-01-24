Сърбия и Унгария ще спорят за титлата на Европейското по водна топка

Сърбия ще се изправи срещу стария си познайник Унгария във финала на домашното европейско първенство по водна топка. В полуфиналите "плавите" победиха драматично Италия, докато Унгария се справи с Гърция.

Сърбите поведоха в първата четвърт с два гола, но игрово италианците не отстъпваха на съперника. Втората част бе значително по-динамична и логично паднаха повече голове. Отборите се оттеглиха при 9:7 на почивката. Серия от последователни три гола доведе до сериозна разлика в резултата за сърбите, което разклати съперника психически. Преднината стигна до 12:7, преди сирената да даде край при 15:7 за Сърбия. Италианците не се предадоха и затегнаха защитата за да се измъкнат в резултата и изравниха със серия от 5 гола - 13:13. В самия край обаче допуснаха отново много грешки и заслужено отстъпиха с 13:17.

В първия полуфинал Унгария се наложи над Гърция с 15:12. Макар гърците да спечелиха първата четвърт с 5:4, унгарците стигнаха до обрат и се класираха на финал.

Мачът за третото място и финалът са в неделя (25 януари) съответно от 18,00 и 21,30 часа, като и двата двубоя ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

Снимки: European Aquatics