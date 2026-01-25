Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Цанко Цанков спечели нови два медала от Световната купа по зимно плуване в Гдиня

  • 25 яну 2026 | 19:21
  • 123
  • 0
Цанко Цанков спечели нови два медала от Световната купа по зимно плуване в Гдиня

Цанко Цанков спечели нови два медала от Световната купа по зимно плуване в Гдиня, Полша. Българинът прибави сребро на 200 метра и злато на 450 метра към триумфа си на 1000 метра от вчера.

В най-студения ден в Полша за последните 15 години с температура на въздуха минус 12 и на водата минус 0.4 градуса, българинът стана първи в плуването на 450 с време 5:30.66 минути. Той изпревари убедително Борис Каня от Полша, който финишира втори с 6:11.28 минути . Трети стана Филиас Франсоа от Франция.

На 200 метра Цанков завърши втори с 2:22.03 минути. На тази дистанция българинът имаше затруднения, тъй като сигналното въже, което се намира на няколко метра под тялото на състезателя, се откъсна заради леда и по този начин Цанков нямаше видимост да плува в идеалната линия на коридора и на няколко пъти губеше ориентация. Въпреки това българинът показа характер и взе среброто.

"Безкрайно съм щастлив, че завърших успешно и трите старта. Изключително тежки и сурови условия, особено в днешния ден. Щастлив съм, че публиката ме подкрепяше", каза Цанко Цанков.

Българският плувец се прибира утре, понеделник, в София на Терминал 2 в 17 часа с полет от Варшава.

