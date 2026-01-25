Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Андреа Кими Антонели носи олимпийския огън преди Игрите в Милано – Кортина

Андреа Кими Антонели носи олимпийския огън преди Игрите в Милано – Кортина

  • 25 яну 2026 | 08:32
  • 90
  • 0
Андреа Кими Антонели носи олимпийския огън преди Игрите в Милано – Кортина

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели стана поредният представител на моторспорт семейството, който се включи в щафетата с олимпийския огън преди Олимпиадата в Милано – Кортина, до чието начало остават по-малко от две седмици.

Младият италианец, който се готви за своя втори сезон във Формула 1, участва в щафетата вчера, когато носи факлата в Палманова, едно от множеството места, част от световното културно наследството, които са част от пътя на олимпийския огън. Щафетата ще продължи до 6 февруари, когато огънят ще пристигне в Милано, където ще се проведе церемонията по откриване на Олимпийските игри, които ще се проведат в североизточна Италия.

Преди Антонели в щафетата с олимпийския огън се включиха още двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная, заводският пилот на Априлия в кралския клас Марко Бедзеки и Паоло Симончело, баща на покойния Марко Симончели.

